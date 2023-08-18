Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden enerji tasarrufu örneği

Diş Hastanesi'nde örnek enerji tasarrufu

ERZURUM Küresel ısınma gerçeği ile karşı karşıya olan dünyamız enerji tasarrufu noktasında ciddi arayışların içinde bulunuyor. Ülkemizde de bir çok kurum bu anlamda farklı uygulamalara imza atıyor.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi aydınlatmada tasarruf etmek için örnek bir çalışmayı uygulamaya geçirdi. Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu binada özellikle mesai saatleri dışında ve vatandaşların yoğunluğunun olmadığı zamanlarda başta koridor olmak üzere aydınlatmalarda kısıtlama yapan hastane yönetim, bunun sonuçlarını tasarruf ederek alıyor. Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Erol Tuşik, kamuda tasarruf önlemlerine katkıda bulunmak noktasında böyle bir karar aldıklarını hatırlatarak, "Özellikle öğlen mesai arası ve akşam mesai bitiminde acil ünitesi başta olmak üzere kritik noktaların dışındaki aydınlatmalarda kısıtlamaya gidiyoruz. Böylece hem tasarruf bilincini aşılamak hem de bu yolla enerji giderlerini en az noktaya çekmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız değerlendirmede aydınlatmada tasarruf ile alakalı yaptığımız uygulamada yaklaşık yüzde 25-30 civarında bir kazancın olduğunu gördük" dedi.

Bu arada geçtiğimiz aylarda Palandöken İlçesi Yıldızkent Semtinde bir diş polikliniği açan Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, önümüzdeki aylarda Hilalkent'te benzeri bir hizmeti sunacak olan poliklinik açma hazırlığı yapıyor.