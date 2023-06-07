Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi büyüyor

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Yıldızkent Ağız ve Diş Polikliniği'ni açarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Günlük ortalama 2 bin hastaya hizmet veren merkez, çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak topluma ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan örnek bir kurum olmayı hedefliyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi büyüyor

ERZURUM Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi her gün binlerce vatandaşa hizmet verirken, bünyesinde yeni açtığı Yıldızkent Ağız ve Diş Polikliniği ile göz doldurdu.

"Hizmet kalitemizi her zaman artırmayı hedefliyoruz"

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden biri olan Erzurum, aynı zamanda ağız ve diş sağlığı noktasında da önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Erol Tuşik, modern cihazları ve güçlü teknolojik altyapısı ile Erzurum ve çevre illere hizmet ettiklerini ifade ederek, " Merkezimizde şu anda 64 hekim arkadaşımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Semt polikliniklerimizle beraber hekim sayımız şu anda 72 oldu. Profesyonel bir anlayış ile mevcut kaynakları etkili ve verimli kullanarak, çağdaş, güvenilir, zamanında ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak, hizmet kalitemizi en üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerimizde çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak, yeniliklerin öncüsü olup, topluma ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kurumlar arasında örnek kurum olmak vizyonu ile hareket ediyoruz." dedi.

"Yedi gün yirmi dört saat esasıyla çalışıyoruz"

Günlük ortalama 2 bin hastaya ağzı ve diş sağlığı açısından tedavi hizmeti verdiklerini vurgulayan Başhekim Dt. Erol Tuşik, "Hizmet kalitemizi en üst sıralara taşımak için, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, hasta ve çalışan hak ve memnuniyetini ön planda tutarak, kalite bilinci ve ekip ruhu taşıyan personelimizle, topluma ağız ve diş sağlığı hizmetlerini kesintisiz sunuyoruz. 7 gün 24 saat esasında göre çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımız ve engelli bireylerimize yönelik kolaylaştırıcı cerrahi müdahalelerimiz bulunmaktadır. Sadece Erzurum değil çevre illerimizde rağbet görüyoruz." diye konuştu.

"Palandöken'e yeni poliklinik açıldı"

Her zaman ulaşılabilen ve sürekli hizmetin kendileri için önemli birer değer olduğunu ifade eden Dt. Erol Tuşik, "Şehir merkezinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ile birlikte Dadaşkent ve Ilıca'da birer polikliniğimiz bulunmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde de Palandöken ilçemizde Yıldızkent Semti'nde bir poliklinik açtık. Burada merkezimizde bulunan tüm hizmetler aynı şekilde verilmektedir. Poliklinikte 4 hekim arkadaşımız görev yapıyor. Bizim için hizmet kalitesi ve bunun devamlılığı çok önemli." diye konuştu.