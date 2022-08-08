Erzincan haber... Erzincan'da bu sezon 103 kişi KKKA hastalığına yakalandı, 3 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da bu sezon 103 kişi KKKA hastalığına yakalandı, 3 kişi hayatını kaybetti

ERZİNCAN Erzincan'da mayıs ayından itibaren 134 kişi KKKA hastalığı sebebiyle hastaneye müracaat etti. 103 hastanın test sonucu pozitif çıkarken 3 kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi özellikle Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz'in Orta Anadolu'ya komşu illeri başta olmak üzere özellikle Kelkit Vadisi sahasında her yıl birçok vaka görülüyor. Hastalığa Erzincan'ın merkezinde ve ilçelerinin kırsal kesimlerinde de yaygın olarak rastlanırken mayıs ayından bu güne kadar KKKA Hastalığıyla hastaneye giden 3 kişi hayatını kaybetti. Erzincan'da havaların ısınmaya başladığı mayıs ayından itibaren kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış yaşanıyor. Sezon boyunca kentte 3 kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde kişiye KKKA tanısı koyuldu. Erzincan Mengücek Gazi Eğitin ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, bu artışın eylül ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Erzincan'da mayıs ayından itibaren 134 kişi kene ısırması sonucu KKKA hastalığı sebebiyle hastaneye müracaat etti. Bu hastalardan 103 tanesinin test sonucu pozitif çıkarken 3 kişi kene ısırması sonucu KKKA olarak hayatını kaybetti. Uzmanlar; ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi bulguları ile hastanelere gelen kişilerin araziye çıkıp çıkmadığının yanı sıra çiftçilik yapıp yapmadığını da sorguluyor.

Doç. Dr. Faruk Karakeçili son 10 yılın en yüksek vakalarını gördüklerini ifade ederek, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını konuşacağız. Bölgemizin ciddi problemi. Normal şartlarda son yıllarda bir artıştan bahsetmiştik. Mayıs ayının ortalarında konuşmuştuk, sezonun ilk başladığı dönemlerde. Son 10-11 yıla baktığımız zaman aslında Erzincan ve çevre illerde daha az hasta takip ediyorduk ama özellikle pandemi ile birlikte son 3 yılda ki artışa dikkat çekmiştik. Bu yıl da yine beklediğimiz gibi çok yüksek rakamlarla gidiyoruz. Güncel durumumuza baktığımız zaman Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak şuan kliniğimiz de toplam 11 tane yatan hastamız var. Yoğun bakımda yatan hastamız yok. Bu döneme baktığımız zaman, dediğim gibi; mayıs ayında konuştuğumuzda 9 tane pozitif hastamız vardı ama şuana kadar, şu tarihe kadar bize başvuran 134 tane şüpheli hasta oldu. Bunların 103 tanesinin test sonucu kesin pozitif çıktı. 100'ün üzerinde bir pozitiflik oranımız var. 5 tane hastamızın henüz sonucu çıkmadı, klinikte yatıyor ama 100'ün üzerinde pozitifliğimiz var. Maalesef 3 tane vatandaşımız da hayatını kaybetti bu dönem boyunca. Bir tanesi yoğun bakıma alınmıştı, yaşlı bir hastamızdı ama diğer 2 hastamız daha genç yaşlardaydı. Bu 3 vatandaşımızı maalesef hastalık nedeniyle kaybettik. Bu yıl da halen sezon bitmedi, başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızı tekrardan uyarmak istiyoruz. Keneye karşı biraz daha dikkatli olsunlar. Kene tutulması durumunda da en hızlı bir biçimde sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.