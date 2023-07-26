Erzincan'da tarlada patos makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde tarlada hasat yaparken ayağını patos makinesine kaptıran Şakip Akın, hastanede yapılan tedaviler sonucunda hayatını kaybetti.
Erzincan'da tarlada patos makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada hasat yaparken ayağını patos makinesine kaptıran Şakip Akın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaral Akın'ı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralının gece saatlerinden bu yana süren tedavisi sonuç vermedi. Akın hastanede hayatını kaybetti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık