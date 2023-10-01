Erzincan'da Narkotik Polisleri 6 Bin Vatandaşı Uyuşturucu Konusunda Bilgilendirdi

Erzincan'da narkotik polisleri 1 ay içerisinde 6 bin vatandaşı uyuşturucu konusunda bilgilendirerek UYUMA mobil uygulaması anlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu maddelerin satıldığı ve kullanıldığı mekanlar, profesyonel çözüm yolları, madde kullanımı ile mücadele merkezleri ve madde kullanımının önüne geçmek için eylül ayı içerisinde 6 bin vatandaşı bilgilendirerek UYUMA mobil uygulaması anlatıldı.

Vatandaşlara yapılan uyarıda, "Aile sevgisi çocukların uyuşturucu müptelalığından korunmasında önemli rol oynar. Çocuklarımızı dinleyelim, onlara zaman ayıralım, sevgimizi hissettirelim ve onları gözlemlemeyi unutmayalım. UYUMA uygulaması ile uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirin" denildi. - ERZİNCAN