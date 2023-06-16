Erzincan'da KKKA ve kenelere karşı uyarılar yapılıyor

Erzincan'da sağlık ekipleri, ilçe ve köyleri ziyaret ederek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve kenelere karşı vatandaşları uyarıyor. İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kemah ilçe hastanesine bağlı Toplum Sağlığı Merkezi personeli KKKA hakkında ilçede bulunan işletmeler ve köylerde bulunan vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Ekipler, Özdamar, Kerer köyleri ile bölgede bulunan işletme çalışanlarına KKKA ile ilgili alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Erzincan'da sağlık ekipleri, ilçe ve köyleri ziyaret ederek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve kenelere karşı vatandaşları uyarıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kemah ilçe hastanesine bağlı Toplum Sağlığı Merkezi personeli KKKA hakkında ilçede bulunan işletmeler ve köylerde bulunan vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Ekipler, Özdamar, Kerer köyleri ile bölgede bulunan işletme çalışanlarına KKKA ile ilgili alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.