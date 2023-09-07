Erzincan'da hayvanların şap hastalığına karşı aşılama programı başlatıldı

Erzincan'da hayvanların şap hastalığına yakalanmaması için sonbahar şap aşılama programı başlatıldı. Türkiye geneli hayvancılıkta en korkulan hastalıklardan olan şap hastalığına karşı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı sonbahar dönemi şap aşılama başlatıldı. Bu çerçevede şehirdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedefleniyor. Sonbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası 1 Eylül 2023 tarihinde başlamış olup, 17 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.