ERÜ Rektörü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da hazır bulundu. Rektör Altun, Bakan Koca'ya teşekkür ederek Tıp Fakültesi'nde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve hastanelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.