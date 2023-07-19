ERÜ Rektörü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da hazır bulundu. Rektör Altun, Bakan Koca'ya teşekkür ederek Tıp Fakültesi'nde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve hastanelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaretinde Bakan Dr. Koca'ya teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp Fakültesi'nde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve hastanelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ