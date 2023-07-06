ERÜ Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) personeline, hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında ilk yardım eğitimi verildi. ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından ERÜ personeline ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimin tamamlanmasıyla düzenlenen belge takdim töreninde, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, eğitmenler adına İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür belgesi verdi. Erşan, belge takdim töreni dolayısıyla Rektör Altun'a teşekkür etti.