Erken tanı ve doğru eğitimin otizm belirtilerini azalttığı bildirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayla Uzun Çiçek, erken tanı ve doğru eğitimin otizm belirtilerini azalttığını bildirdi.

Çiçek, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, otizm spektrum bozukluğunun genellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve ömür boyu süren bir gelişimsel farklılık olarak tanımlandığını belirtti.

Otizm spektrum bozukluğunun belirtilerinin iki alanda toplandığını aktaran Çiçek, "Bunlardan birincisi çocuğun iletişim ve etkileşiminde problem olması, diğeri ise tekrarlanan davranışlar ve kısıtlı ilgi alanıdır." ifadelerini kullandı.

Belirtilere bağlı olarak çocuklarda değişen derecelerde göz teması kurmama, ismine yanıt vermeme, kucağa alınmaktan hoşlanmama, insanlara ve akranlarına ilgi göstermeme, gösterilen nesnelerle ilgilenmeme ve tekrarlayan anlamsız hareketler olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Otizmde bugün bilinen tek tedavi özel eğitimdir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde otizmin belirtilerinde azalma sağlanabilmekte ve büyük ilerleme kaydedilebilmektedir. Bu nedenle otizme erken tanı konulması çocuğun tedavi programlarından daha fazla fayda görmesi açısından çok önemlidir."