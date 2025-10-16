Erken Tanı İle Meme Kanserinde Hayat Kurtuldu

İZMİR'de yaşayan emekli Şükriye Dere (69), rutin kontrol için gittiği Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) yapılan kontrolde meme kanseri teşhisi konuldu. Erken tanı sayesinde tedavi sonrası sağlığına kavuşan Dere, "Hiç korkmayın, kontrollerinizi yaptırın" dedi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan emekli Şükriye Dere, geçen yıl rutin kontrol için KETEM'e başvurdu. Dere'ye yapılan kontrolde meme kanseri teşhisi konuldu. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dere'nin tetkiklerin ardından 2'nci evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. 5 Eylül 2024'te ameliyat olan Dere, kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Bu yıl 11 Eylül'de yeniden tahlilleri yapılan ve testleri temiz çıkan Dere, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu. Rutin kontroller için herkese tavsiyede bulunduğunu söyleyen Dere, "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Benim gibi nerede hasta var ise Allah hepsine iyileşmeyi nasip etsin. Ancak erken tanı çok önemli. 40 yaş üstü kadınlara tavsiyem hiç korkmasınlar, kontrollerini yaptırsınlar. Ben de buradan aldığım broşürleri de götürdüm ve apartmana dağıttım. İlk tanı aldığımda çok üzüldüm ama şimdi çok şükür iyiyim ve seviniyorum. Hastalık sürecimde moralimi hep yüksek tuttum. Bu hastalıkla mücadele edenler de morallerini yüksek tutsunlar. Doktorlarımızın dediklerini uygulasınlar. Çünkü ben de onlar ne diyorsa onları yaptım" ifadelerini kullandı.

'YILDA YAKLAŞIK 25 BİN KADINA MEME KANSERİ TANISI KONUYOR'

Karşıyaka 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Sorumlu Hekimi ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Derya Karagülle ise "Ekim ayı hem tüm dünyada hem de ülkemizde meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda görülen kanser türleri arasında 1'inci sırada yer alıyor. Her 8-10 kadından biri ömrü boyunca bir kere meme kanseri tanısı alıyor ve ülkemizde yılda yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ülkemizde 2040 yılına gelindiğinde meme kanseri vakalarında yüzde 40'lık artış bekleniyor. Dolayısıyla meme kanserinde erken tanı ve tedavi oldukça önemli. Çünkü erken tanıyla hastaların tedavi şansı oldukça artıyor ve sağ kalma oranları da yükseliyor. Dolayısıyla kadınların meme kanseri için kontrollerini yaptırmaları oldukça hayati değer taşıyor. Bu anlamda iki faktör bizim için çok önemli. Birincisi kendi kendine meme muayenesi. 20 yaşından sonra ayda bir kez her kadına kendi kendine meme muayenesi mutlaka öneriliyoruz. Meme yapısında herhangi bir bozukluk ya da şekil değişikliği tespit ettikleri takdirde mutlaka bir hekime başvurmalarını istiyoruz. Bir diğer önemli faktör ise mamografi. Meme kanserinde altın standart olarak kullanılan tarama yöntemlerinden biri tanesi. Biz merkezlerimizde 40-69 yaş aralığındaki kadınlara 2 yılda bir ücretsiz olarak mamografi çekimini gerçekleştiriyoruz. Tüm kadınlarımızı kanser taraması için KETEM'e bekliyoruz" diye konuştu.

'YAŞAM KALİTESİ DÜŞMEDEN TEDAVİ EDİLMİŞ OLDU'

Şükriye Dere'nin 2024 yılında herhangi bir şikayeti olmadığı halde kanser taraması için başvurduğunu söyleyen Dr. Karagülle, "Mamografi çekimini gerçekleştirdik ve hastamızın sonucu şüpheli olarak çıktı. Hastamızı kurumumuza davet ettik ve konuyla ilgili bilgilendirme yapıp, hastaneye yönlendirdik. Burada yapılan ileri tetkikler sonucunda hastamıza ikinci evre meme kanseri tanısı konuldu ve hemen cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiye tedavileri ile hastamız iyileşti. Hastamızın durumu gayet iyi. Erken tanıyla tedavi sağlanmış durumda. Erken tanıyla hastamızın hayatı kurtuldu. Yaşam kalitesi düşmeden tedavi edilmiş oldu" diye konuştu.