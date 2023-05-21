Erdoğan ve Bahçeli Defne Devlet Hastanesi açılışında konuştu

DEFNE DEVLET HASTANESİ AÇILIŞINA KATILDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Defne Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bahçeli, hizmete açılacak hastanenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Gördüğünüz eser ve benzeri birçok hastanemiz, bu deprem bölgesi içerisinde Sağlık Bakanlığımızın, onların yönetim kadrosunun, doktor, hemşire, hasta bakıcı kardeşlerimin üstün gayretleriyle tamamlanmış ve hizmete geçmiştir. Şimdi 14 Mayıs'ta yaptığınız çalışmanın yarıda kalmaması gerekir. 14 Mayıs'taki çalışmalar sırasında çok yüksek oranda sandığa gittiniz, yine gidiniz ve sandığa kimleri götürecekseniz de beraber götürünüz. 28 Mayıs'ta Türkiye'yi başsız bırakmamak lazım. Hizmeti yarıda bırakmamak lazım. Bu yönetimi yarıda bırakmak, memleketi yarıda bırakmaktır. Bu yönetimi yarıda bırakmak, deprem felaketinde sunulacak hizmetleri yarın belirsizliğe itmektir. Bunun için 28 Mayıs seçimlerine mutlak suretle gitmelisiniz. Bu eserlerin devamını arzuluyorsanız Recep Tayyip Erdoğan diyebilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Gaziantep'e hareket etti.

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