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Erciyes Üniversitesi'ne Da Vinci Robotu bağışlandı

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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine bir holding tarafından bağışlanan robotik cerrahi sistemi 'Da Vinci' ile ilk ameliyat gerçekleştirildi. Rektör, Dekan ve Başhekim operasyon hakkında değerlendirmede bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine bir holding tarafından bağışlanan robotik cerrahi sistemi "Da Vinci" ile ilk ameliyat yapıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ameliyat esnasında ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, operasyonla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hastanenin İç Anadolu Bölgesine hizmet verdiğine dikkati çeken Rektör Altun, bu tür ameliyatların yoğun şekilde devam edeceğini belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanlığının ve hastane yönetiminin cihazın üniversitede olması için büyük çaba sarf ettiğini anlatan Altun, "Cihazın üniversitemize kazanımına destek sağlayan Demiryaka Holding'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de kaliteli ameliyatlar ve kaliteli hizmetler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en gelişmiş robotik teknolojisi olan "Da Vinci Robotu"nu Erciyes Üniversitesine ve Tıp Fakültesi Hastanelerine kazandırmanın gururu içerisinde olduklarını aktaran Dekan Prof. Dr. Kemaloğlu ise şunları kaydetti:

"Bu ameliyatlar çok küçük kesilerden yapılarak hasta konforunu artıran, acısını azaltan çok kaliteli ameliyatlar oluyor. Özellikle kanser cerrahisinde kullanılması da bu hastaların konforu açısından önem arz ediyor. Bu bağlamda uzun süredir bu cihazı kazandırmak için Rektörlüğümüz, Başhekimliğimiz yoğun bir gayret gösterdiler. Bugün de onun sonucunu aldık. Çok gururluyuz. da Vinci Robotu eğitimi noktasında da öğrencilerimizin ve asistanlarımızın eğitimine çok yüksek bir kalite katsayısı olarak yazılacaktır."

Başhekim Horozoğlu da cihazın kazandırılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sağlık

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