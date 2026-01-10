Haberler

Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği üyeleri Erciyes'teki seminerde bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği, Erciyes Kayak Merkezi'nde cerrahlar ve genç doktorlar arasında deneyim paylaşımı yapmak amacıyla bir seminer düzenledi. Etkinlikte, ameliyatlar sırasında karşılaşılabilecek problemler hakkında eğitimler verildi ve spor yapmanın önemi vurgulandı.

Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği üyesi doktorlar, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen seminerde buluştu.

Dernek tarafından Erciyes AŞ Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere, Dernek Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile üyeler katıldı.

Deneyimli cerrahlarla genç doktorları bir araya getiren etkinlikte, ameliyatlar ve tedaviler esnasında ortaya çıkabilen beklenmeyen problemlerle nasıl baş edilebileceği konusunda eğitimler verildi.

Dernek üyelerinden Prof. Dr. Fatih Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de yaşayan her bireyin spor yapması gerektiğini ancak bunu bilinçli bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ben de aynı zamanda snowboard yapan bir bireyim. Kayak ve snowboard, sağlıklı vücutla yapılabilen bir spor. Bu sporu 7'den 70'e herkese tavsiye etmekle beraber, bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Öncelikle bu spora uygun ekipmanın kaliteli olması gerekiyor. Daha sonra her branşta olduğu gibi kayak sporunda da faaliyete başlamadan ısınmak gerekiyor."

Seminer, üyelerin Erciyes manzarasında fotoğraf çekinmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Sağlık
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı