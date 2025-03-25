Erciyes Kayak Merkezi'nde Turistlere Sağlık Hizmeti

Erciyes'te turistler emin ellerde

Erciyes'te geçen yıl bin 678 vakaya müdahale edildi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Figen Gürbeden:

"Geçen yıl 171 bin vakaya ambulanslar ve ekipler vasıtasıyla müdahale edildi"

KAYSERİ - Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Erciyes'te, kayak sezonunun başlaması ile birlikte merkezde bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yerli ve yabancı turistlere sağlık hizmetleri veriliyor. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Figen Gürbeden yaptığı açıklamada; geçtiğimiz yıl 368'i yabancı turist olmak üzere bin 678 vakaya anında müdahale edildiğini söyledi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan, uluslararası öneme sahip Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan ve sezon açıldığı andan itibaren hizmet veren Acil Sağlık İstasyonu; oluşan kazalarda veya yaralanmalarda hayat kurtaran ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. Kayak Merkezi'nde meydana gelen olaylarda vakalar, Erciyes A.Ş. pist güvenliği ile JAK ekipleri tarafından alınarak güvenli şekilde sağlık istasyona getirilerek tedavileri yapılıyor.

2024 yılında 171 bin kişi ambulans hizmeti aldı

7 gün 24 saat hastane öncesi sağlık hizmeti verdiklerini ve Kayseri'de geçtiğimiz yıl 171 bin vakaya ambulans ve ekipler tarafından müdahale edildiğini kaydeden Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Figen Gürbeden; "Kayseri'de hastane öncesi sağlık hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından verilmekte. 60 istasyonumuz ve 86 ambulansımızla 7 gün 24 saat hastane öncesi sağlık hizmetleri veriyoruz. Geçen yıl 171 bin vakaya İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı ambulanslar ve ekipler vasıtasıyla müdahale edildi. Bir kısmı hastanelere nakledildi, bir kısmına yerinde müdahale yapıldı" dedi.

"Erciyes'te 368'i yabancı turist olmak üzere bin 678 vakaya müdahale edildi"

Erciyes'in uluslararası öneme sahip olan yerlerden biri olduğunu, kayak merkezinde yerli ve yabancı turistlere ilk müdahalenin anında yapıldığını aktaran Dr. Gürbeden; "Erciyes Kayak Merkezi; dünyadaki kış sporlarının yapıldığı en önemli destinasyonlardan biri. Biz de burada kayak merkezinin faaliyet gösterdiği zamandan beri İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmeti sunuyoruz. Burada acil sağlık hizmetleri istasyonumuz var. Yaklaşık 10 yıldır sezonun açılmasıyla beraber biz de C Tipi istasyonumuzu taşıyarak burada sağlık hizmeti vermeye başlıyoruz. 1 doktor, 4 sağlık personelinden oluşan 5 kişilik bir ekibimiz var. Sürekli bir ambulansımız var. Vakaları yerinde müdahale yapıyoruz, eğer ihtiyaç olursa ambulansla naklini de sağlıyoruz. Geçen yıl Erciyes'te 2 buçuk milyon ziyaretçi ağırlandı, bu yıl da sayılar yaklaşık olarak o civarda olacaktır. Sağlık istasyonumuza 2024 yılında bin 678 vaka başvurdu, bu vakaların çoğu travma vakası. Pistlerde bir kaza veya yaralanma olduğunda pist güvenliğini sağlayan Erciyes A.Ş. ve JAK ekipleri güvenli bir şekilde sağlık istasyonuna getiriyor. Burada hekimimiz ilk değerlendirmeyi yapıyor; gerekirse yerinde müdahaleyle gerekirse hastaneye nakli gerekiyorsa nakil sağlanıyor. Bin 678 vakanın da 116'sını hastaneye nakil ettik. Hem yerli hem yabancı ziyaretçilere hizmet veriyoruz. 368 tane yabancı turiste de sağlık hizmeti verdik" ifadelerini kullandı.