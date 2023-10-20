Erbaa Devlet Hastanesi'nde Pembe Kod Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Erbaa Devlet Hastanesi Kadın Doğum servisinde gerçekleştirilen pembe kod tatbikatında bir kişi tarafından kaçırılan bebeğin güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı bildirildi. Bebek sağlık durumu kontrol edildikten sonra ailesine teslim edildi.
Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı gerçekleştirildi.
Erbaa Devlet Hastanesi Kadın Doğum servisinde gerçekleştirilen "pembe kod" tatbikatında senaryo gereği bir kişi, serviste bulunan bebeği kimsesin bulunmadığı bir anda kaçırdı.
Çocuklarını göremeyen ailenin durumu güvenlik görevlilerine haber vermesinin ardından hastane genelinde pembe kod uygulaması başlatıldı.
Hastane bahçesinde görülen zanlı, araca bindiği anda güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kaçamadan yakalandı.
Sağlık ekipleri, kaçırılan bebeği servise getirip sağlık durumunu kontrol etti. Bebek, daha sonra ailesine teslim edildi.