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Erbaa Devlet Hastanesi'nde Pembe Kod Tatbikatı Gerçekleştirildi

Erbaa Devlet Hastanesi Kadın Doğum servisinde gerçekleştirilen pembe kod tatbikatında bir kişi tarafından kaçırılan bebeğin güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı bildirildi. Bebek sağlık durumu kontrol edildikten sonra ailesine teslim edildi.