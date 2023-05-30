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Epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Bartın'da yaşayan 22 yaşındaki genç epilepsi krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bartın merkez Çaydüzü Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Burak Zurnacı geçirdiği epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bartın'da yaşayan 22 yaşındaki genç epilepsi krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bartın merkez Çaydüzü Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Burak Zurnacı geçirdiği epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti. Zurnacı'nın epilepsi krizi geçirmesi üzerine ilk müdahalesi 112 ekiplerince yapıldı. Daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gencin cansız bedeni yapılacak otopsinin ardından Bartın'da toprağa defnedilecek.

Zurnacı'nın uzun süredir epilepsi tedavisi gördüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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