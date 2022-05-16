Entübe edilen hasta, yürüyerek evine gitti - Haberler

BURDUR (DHA) - ANTALYA'da, 30 yıldır kalp hastası olan, 12 yıl önce baypas geçiren ve aort darlığı nedeniyle 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Kaleci (78), entübe edilmiş halde solunum cihazıyla ameliyata girdi, hastaneden ise yürüyerek çıktı.

Burdur'da yaşayan 30 yıllık kalp hastası, 12 yıllık baypaslı İbrahim Kaleci, son aylarda aort darlığı nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne başvurdu. Hastanın aort kapağının değişmesi gerektiğini belirleyen doktoru, kalp ve böbrek yetmezliği, karaciğer değerlerinin kötü olması ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle açık cerrahi yapılamayacağına karar verdi. Durumu ağırlaşan Kaleci, yoğun bakıma alındı. 3 hafta boyunca entübe edilip, solunum cihazına bağlanan Kaleci'nin durumunun her geçen gün kötüleşmesiyle ailesinin de umudu kestiği belirtildi. Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Şakir Arslan, hastanın kapalı yöntem olan TAVI ile aort kapağının değişebileceğini ancak ciddi riskleri olabileceğini aileye anlattığı. Aile ise 'Allah'tan ümit kesilmez' diyip operasyonu kabul etti. Entübe halde solunum cihazına bağlı olarak anjiyo laboratuvarına alınan hasta, sağlığına kavuştu. İbrahim Kaleci, taburcu edildiği hastaneden ise yürüyerek çıktı.