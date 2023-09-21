Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi Hizmeti Yeterince Bilinmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) hizmetinin yeterince bilinmediğini belirterek, geçen yıl 10 bin 536 kişinin bu hizmetten yararlandığını açıkladı. ESİM, işitme ve konuşma engellilerin sağlık hizmetine ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir projedir.

Bakan Koca: Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi hizmetinden haberdar olan sayısı az

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, " Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) hizmetinden haberdar olanların sayısı maalesef az. Geçen yıl bu hizmetten 10 bin 536 kişi yararlanmış durumda" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Egelsiz Sağlık İletişim Merkezi: ESİM. Sağlık Bakanlığımızın bu hizmetinden haberdar olanların sayısı maalesef az. ESİM, sağlık hizmetine, özellikle acil olanlarına başvurma, sağlık hizmeti alma süreçlerinde işitme ve konuşma engelinin dezavantajını minimuma indiriyor. Örneğin, eşi de kendisi gibi işitme engelli bir hastamız, ESİM sayesinde gecenin üçünde ambulans çağırdı ve hastanede geçirdiği saatlerde de özel eğitimli personelimizden uzaktan erişimle durumu hakkında bilgi aldı" ifadelerini kullandı.

ESİM hizmetinin, yeterince bilinmediğini belirten Koca, "Geçen yıl bu hizmetten 10 bin 536 kişi yararlanmış durumda. Oysa yaklaşık 900 bin insanımız hiç duymuyor. Bu sayıya az duyan ya da konuşma bozukluğu olanlar da eklenebilir. ESİM Projesi, işitme ve konuşma engellilerin, özellikle acil bir sağlık sorununda 112'ye ulaşamıyor olmaları veya hastanede muayene olurken doktorla iletişim kurmakta yaşadıkları zorlukları aşmak için hayata geçirilmiş olup, şimdi yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 18-24 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'ndayız. Bu haftayı biraz da ESİM hizmetini çevremize tanıtma haftası olarak görelim. Hizmetimize ihtiyaç duyabilecek engellilerimiz adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.