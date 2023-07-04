Engelli Kadın Ameliyat Masrafları İçin Yardım Bekliyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "toplar damar tıkanıklığı" hastalığı olan 46 yaşındaki engelli kadın hastane masraflarını karşılayacak maddi durumu olmadığı için yardım bekliyor. Dilek Palas, " Sağlık Bakanı'mdan rica ediyorum yalvarıyorum, eğer varsa yeşil kartla olabileceğim hastanelerde ameliyat olmak istiyorum. Daha yaşım küçük 46 yaşındayım iki tane oğlan çocuğum var. Yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum ya da yatalak kalmak istemiyorum. Pıhtı atarsa ya ölümle ya da felçlikle sonuçlanacak bir hastalık" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki engelli Dilek Palas, maddi durumu iyi olmadığı için damar tıkanıklığı (lipödem) ameliyatı olamıyor. Ameliyat olamaz ise ölüm veya felç kalma riski olduğunu ifade eden Dilek Palas, "130 bin için imkanım yok. O parayı bir araya getiremiyorum. Hayat şartları çok zor, imkansız yani imkansız o parayı bir araya getirmem. Ölmek istemiyorum o 130 bin lirayı bir araya getiremezsem çok kötü sonuçları olacak" dedi.

"MADDİ DURUMUM İYİ DEĞİL"

Dilek Palas şunları söyledi:

"Ben 5 yıl önce boyun fıtığı ameliyatından sonra felçlik geçirdim. Felçlik geçirdiğim için bacaklarımda toplar damarlarımda tıkanıklık oldu. Biz de bunu bilemedik obezite ile karıştırılan bir hastalıkmış. Tedavi gördüm ama yanlış tedaviler sonucunda hastalığım ilerlemiş. Hastalığımın adını kalp damar doktorumdan öğrendim, 'lipödem' hastalığın dendi. Plastik cerrahına gittik, plastik cerrahı da lipödem hastalığım 4. evresine gelmiş 'ameliyat olman gerekiyor' dendi. Ameliyat olmazsam da ya kalbime pıhtı atar ya da beynime pıhtı atar dendi. O da yani tehlikeli ölümle sonuçlanabilecek ya da felç kalınabilecek bir durum olduğunu öğrendim. Bunun sonucunda da Kaymakamlığa müracaat ettim. Hastaneden bize söylenilen 150 bin lira hastane masrafı ama doktorum 130'a indirtirim dedi. 130 dendi... Kaymakamlıkta benden ameliyatın 130 bin olduğuna dair yazılı bir belge istedi. Ben de hastaneden bu belgeyi almadığım için Kaymakamlığa veremedim bu yüzden belki Kaymakamlık bana yardım edecekti ama herhalde o yardımı da alamayacağım. Eşim BAĞ-KUR borçlu, sosyal yardımlaşmadan destek alarak geçiniyorum. Maddi durumum iyi değil. Ölmek istemiyorum iki tane çocuğum var.

"SAĞLIK BAKANIMDAN RİCA EDİYORUM, YALVARIYORUM"

Ben yeşil kartlıyım, devlet hastanelerinde araştırdığım kadarıyla bu tedavi yapılmıyormuş. Sağlık Bakanımdan rica ediyorum yalvarıyorum eğer varsa yeşil kartla olabileceğim hastanelerde ameliyat olmak istiyorum. Daha yaşım küçük 46 yaşındayım iki tane oğlan çocuğum var. Yaşamak istiyorum ölmek istemiyorum ya da yatalak kalmak istemiyorum. Pıhtı atarsa ya ölümle ya da felçlikle sonuçlanacak bir hastalık. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyorum. Yaşamak istiyorum. 130 bin için yani imkanım yok. O parayı bir araya getiremiyorum. Hayat şartları çok zor, imkansız yani imkansız o parayı bir araya getirmem. Ölmek istemiyorum o 130 bin lirayı bir araya getiremezsem çok kötü sonuçları olacak. Yaşamak istiyorum."