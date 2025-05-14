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Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamı için Yeni Destek Hizmetleri

Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamı için Yeni Destek Hizmetleri
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürebilmeleri için bireyselleştirilmiş destek hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bakan, toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli eğitim programları ve destek hizmetleri sunacaklarını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli bireylerimizin kendi yaşamlarını bağımsızca sürdürebilmeleri için bireyselleştirilmiş destek hizmetlerini yaygınlaştıracağız" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında TBMM'de engellilerle bir araya geldi. Meclis Halkla İlişkiler binasında düzenlenen 'Türkiye'nin Engel Tanımayanları Programı' kapsamında 'Engel Tanımayanlar' resim sergisi ve canlı müzik dinletisine katılan bakan Göktaş, engelli bakım merkezlerinde hizmet alan engelli bireylerin Sıfır Atık projesi kapsamında yaptığı el işlemeli ürünleri, resimleri ve tabloların bulunduğu sergi alanını gezdi. Göktaş ve beraberindekiler, engelli çocuklardan oluşan müzik grubunu dinledi.

'ENGELLİLER HAKKINDA KANUN DÖNÜM NOKTASIDIR'

Göktaş, engelli bireylerin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlayacak politikaları kararlılıkla yürüttüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli bir anlayışıyla sürdürüyoruz. 2005 yılında hayata geçirdiğimiz Engelliler Hakkında Kanun bir dönüm noktasıdır. 2010 yılında, engelli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alınması önemli bir adımdır. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'yla engelli vatandaşlarımızın topluma tam ve eşit katılımını sağlıyoruz. Bu anlamda eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar her alanda erişilebilirlik ilkesini esas kıldık. Evde Bakım Desteği'nden gündüz yaşam merkezlerine, korumalı iş yerlerinden mesleki eğitim projelerine kadar çok yönlü destekler sağladık, sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRACAĞIZ'

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmanın yolunun, ailelerini güçlendirmekten geçtiğini aktaran Göktaş, "Bu kapsamda bakım veren aile üyeleri için eğitim programlarımızı, psiko-sosyal destek hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Engelli bireylerimizin kendi yaşamlarını bağımsızca sürdürebilmeleri için bireyselleştirilmiş destek hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Sivil toplumla, yerel yönetimlerle, üniversitelerimizle ve özel sektörle güçlü iş birlikleri kurarak toplumsal farkındalığı artıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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