Engelli bireylere evde bakım yardımı usul ve esasları belirlendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylere yönelik sağlanan evde bakım yardımıyla ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylere yönelik sağlanan evde bakım yardımıyla ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nun kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Evde bakım yardımı ödemeleri, devir, temlik ve haciz edilemeyecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek.