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Engelli bakım yönetmeliği gözden geçirilmeli

Sağlık Haberleri

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, Resmi Gazetede yayımlanan engelli bakım yönetmenliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, Resmi Gazetede yayımlanan engelli bakım yönetmenliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, Resmi Gazetede yayımlanan 'Evde bakım yönetmenliği' hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yönetmelik hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Fırat, "Hanede kişi başına gelirin asgari ücretten daha az olması, aslında o hanede engelli olmasa bile sosyal desteğe ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Evde bakım yardımı, bakıma muhtaç bir engellinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için olduğu kadar, ona bakmak için evde kalmak zorunda olan aile bireyinin de geçimini sürdürmesini sağlamalıdır" dedi - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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