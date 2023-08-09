Engelli Adam Kendi Geliştirdiği Aparatla Hayatını Kolaylaştırdı

Burhaniye ilçesinde, geçirdiği kaza sonucu yatağa mahkum olan Lider Anaç, kendisinin geliştirdiği ve yatağın üzerine monte ettiği bir aparatla hayatını kolaylaştırdı. 57 yaşındaki engelli adam, alet sayesinde kimsenin yardımı olmadan yatakta sağa sola dönebildiğini söyledi.

Burhaniye'de Lider Anaç, 1985 yılında üniversite sınavlarına hazırlanırken, denize balıklama atladığı sırada boynu kırılınca felç oldu. Hayata küsmeyen Lider Anaç, bilgisayar kullanmayı öğrenince 'Piskedi' adlı bir kitap yazdı ve resimler yaptı. Yatakta iki kişinin yardımı ile sağa sola dönebilen Anaç, kendisinin geliştirdiği aparatı bir usta yardımı ile yatağa monte ettirince hayatını kolaylaştırdı. Bir vinç yardımı ile engelli aracına binen Lider Anaç, bilgisayarına yüklediği bir programla konuştuklarını yazıya dökerken, ikinci kitabını da yazmaya başladı.

Kazadan sonra bir sürü sıkıntılar yaşadığını anlatan Lider Anaç, "1985 senesinde denize balıklama atlama sonucu boynumu kırdım. O günden bu güne çeşitli maceralar yaşadım hayatımda. Gerçi evin içindeyim ama bir sürü maceram var denebilir. Bunlardan bir tanesi bilgisayara sahip olmamdı. Bilgisayar aracılığı ile tane tane harfleri yaza yaza bir tane kitap yazdım. Gel zaman git zaman resim yaptım. Yağlı boya resim yaptım ama bilgisayar ile ilgilenmem daha uzun zaman aldı. Bu hayat maceramda ailem, yeğenim bana çok yardımcı oldular. Bu arada neticede iki kişiye devamlı ihtiyacım vardı. Yataktan koltuğa, koltuktan yatağa geçerken veya banyoya giderken her türlü işimde iki tane yardımcım vardı. Kitap yazarken tane tane yazdım. Teknoloji zaman içinde ilerledikçe bilgisayarda programlar bulundu. Parasız olarak konuşarak kitap yazmaya devam ediyorum. Bu arada benim gibi hastalar yatakta 3-4 saatte bir pozisyon değiştirmek zorunda, beni devamlı sağdan sola çekmek zorundalar. Ben bundan hayatım boyunca çok sıkıntı çektim. Biraz da kilom var. Ondan dolayı beni çekenlerin beli ağrıdı. En sonunda kendi geliştirdiğim bir aletle bir ustayı çağırdım. Ona teknik şeyleri anlattım. Yapabileceklerimizi konuştuk. En sonunda beni sağdan sola çevirebilecek, daha doğrusu sağdan sola çekebilecek kimsenin belini ağrıtmayacağım bir alet geliştirdim. Bundan çok rahat ettim şu anda. İnsanlara beni sağa çevir, sola çevir demiyorum. İstediğim zaman rahat rahat dile getirebiliyorum çevrilmemi. Çünkü, eskiden karşıdaki insanın beli ağrıyınca beni çevir demek zor oluyordu. Şimdi çok rahatım. Yani işin aslı teknolojiyi güzel yerlerde kullanırsak güzel oluyor. Kötü yerlerde kullanırsak katliam, ölüm oluyor" diye konuştu. - BALIKESİR