Enerji Vampirleriyle Başa Çıkmanın Yolları

Hayatınızda bir enerji vampiri mi var?

Enerjinizi emen arkadaşlara böyle deniyor.

Bu kişiler çok fazla şikayet edebilir, sadece kendilerinden bahsedebilir ve size veya yaşamınıza karşı gerçek bir ilgi göstermeyebilirler.

Peki onları nasıl tespit edersiniz?

Psikolog ve yazar Suzy Reading'e göre yaygın belirtiler arasında aşırı ilgi ve güvenceye duyulan ihtiyaç yer alıyor.

Ayrıca dolaylı iltifatlar ederek veya sizi iyimser olmaya zorlayarak ruh halinizi yavaş yavaş bozabilirler; bu da gerçekte nasıl hissettiğinizi ifade etmenize izin vermez.

Yazar ve gazeteci Radhika Sanghani, bu tür insanlarla tanıştıktan sonra nasıl hissettiğinizin çoğu zaman belirleyici bir işaret olduğunu söylüyor.

"Biraz uzaklaşıp yürümediğini düşündüm, gerçekten bitkindim ve sorunun bende değil, onlarda olduğunu görebiliyordum."

Eğer bu sizin de karşılaştığınız bir sorunsa, bununla başa çıkmanın üç yolu var.

1. Onlara nasıl hissettirdiklerini anlatın

Birçok insan davranışlarının sizi nasıl etkilediğinin farkında olmayabilir.

Bu garip bir konuşma olabilir, ancak açıkça konuşup onlara neler hissettiğinizi söylemek çok etkili olabilir.

Suzy, "İnsanlara bu tür geri bildirimler verildiğinde dehşete düştükleri birçok örnek var. Davranışlarının diğer insanlar üzerindeki etkisinden habersizler" diyor.

Bu tür bir dürüstlük dostluğunuzu sürdürmenize yardımcı olabilir.

Radhika, şöyle bir konuşma öneriyor: "Birlikte vakit geçirirken, bana alan kalmadığını hissediyorum. Duyulduğumu hissetmiyorum. Bana gerçekten soru sorulmuyor."

Eğer gerçek bir dost iseniz, söylediklerinizi dinler ve görmezden gelmezler.

"Eğer bunu hemen inkar ederlerse veya savunmaya geçerlerse, bu bana onların hayatımda istediğim kişiler olmadığını gösterir" diyor.

2. Net sınırlar belirleyin

Eğer arkadaşınız davranışlarını değiştirmeye yanaşmıyorsa ve birbirinizin hayatından kendinizi kurtaramıyorsanız, kendinizi korumak için net sınırlar koymanız önemlidir.

Bu, onlarla geçirdiğiniz zamanı azaltmak veya birlikte olduğunuz zamanlar için kurallar koymak şeklinde olabilir.

Suzy, "Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda net olun.

"Örneğin, 'sonsuz mesaj göndermeyelim' veya 'duygusal hayatlarımız hakkında konuşmayacağız' diyebilirsiniz" diyor.

Birlikte vakit geçirdiğinizde yaptıklarınızı değiştirmek de yardımcı olabilir. Normalde birlikte yemeğe çıkıp sohbet ediyor veya düzenli olarak kahve içiyorsanız, farklı bir aktivite deneyin.

"Neden birlikte yürüyüşe çıkmıyorsunuz? Neden birlikte egzersiz yapıp ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsunuz? Bu, her şeye hükmetme eğilimlerini azaltır" diye öneriyor.

3. Arkadaşlığı bitirmeye hazır olun

Arkadaşınızla buluştuktan sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin.

"Sosyal bir karşılaşma yaşadıysanız, şunu düşünün: +2 miydi? Kendinizi rahatlamış mı hissettiniz? Sıfır mıydı? Yoksa sizi tükettikleri bir -2 miydi?"

Tolerans seviyeniz başkalarından farklı olabilir, bu yüzden onlarla geçireceğiniz zamanı sınırlandırmaya başlayıp başlamama konusunda kendi yargınıza güvenmeniz gerekir.

Ve eğer telafisi imkansız gibi görünüyorsa, Radhika ilişkiyi bitirmekten korkmamanız gerektiğini söylüyor.

"Bazı durumlarda, eğer yeterince kolaysa, geri çekilirim, özellikle de yeni tanıştığım biriyse."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.