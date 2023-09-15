Endoskopik Hipofiz Cerrahisi ile Ameliyatlar Artık Daha Kolay

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel'in koşulları uygun hastaların kafatası kemiğinin açılmasına gerek kalmadan endoskopik hipofiz cerrahisi ile ameliyat yapılabildiğini söylediği belirtildi. Endoskopik hipofiz cerrahisinin, burundan girilerek hipofiz tümörlerinin çıkarılması ile yapılan kapalı bir ameliyat yöntemi olduğu ifade edildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, koşulları uygun hastaların ameliyatlarının kafatası kemiğinin açılmasına gerek kalmadan endoskopik hipofiz cerrahisi ile yapılabildiğini söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada, endoskopik (transsfenoidal) hipofiz cerrahisinin, endoskop adı verilen alet veya mikroskop yardımıyla burundan, sfenoid sinüs boşluğundan girilerek hipofiz tümörlerinin çıkarılması ile yapılan kapalı bir ameliyat yöntemi olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Güzel, endoskopik hipofiz cerrahisinde tümörün çıkarılmasında hastanın bu ameliyata uygunluğunun, tümörün yerleşim yerinin ve büyüklüğünün belirleyici olduğunu belirterek, hekimin bu ameliyata karar verdiğini kaydetti.

Nöroşirürji uzmanı, endokrin uzmanı ve kulak burun boğaz uzmanının ortak değerlendirmesiyle hastaya gerekli işlemin yapılması konusunda günümüzde pek çok sağlık kuruluşunda endoskopik hipofiz cerrahisinin yapılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Güzel sözlerine şöyle devam etti:

"Endoskopik hipofiz cerrahisi, endikasyonu uygun hastalarda kafatası kemiğinin açılmasına gerek kalmayabilir. Bu tür hastaların cerrahi öncesi nöroşirürji ve endokrinoloji uzmanı ile birlikte değerlendirildikten sonra ameliyat kararı verilmektedir. İlaca uygun olmayan, bazen büyük ve görme sinirine ve komşu yapılara ciddi bası etkisi olan hipofiz tümörlerinde, vakit kaybetmeden işleme başlamak hasta sağlığı açısından önemlidir. Ameliyatın geciktirilmesi, ciddi görme bozuklukları ve hormon dengesizliklerine neden olabildiği gibi, hayati riskler de oluşmaktadır. Bazen ameliyat sonrası çıkarılamayan, önemli damarlara ve komşu yapılara yapışık veya ameliyat sonrasında tekrar edebilen hipofiz tümörlerinde ilaç, lokal radyasyon veya ışın tedavi seçenekleri (Gamma Knife, Cyber Knife) uygulamaları da mevcuttur ve hastaların bu şekilde tedavi olmaları önemli oranda belirgin fayda sağlamaktadır." dedi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül de endoskopik hipofiz cerrahisi yönteminin açık yöntemle yapılan ameliyatlara göre birçok avantajlar olduğunu belirtti.

Bu yöntemde hastaların hastanede yatış sürelerinin azalması sonucunda gündelik hayata uyum sağlamanın daha kolay olduğunu ve yaşam kalitelerinin arttığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gül, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde endoskopik hipofiz cerrahisinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak hasta açısından yüz güldüren sonuçlar alınabildiğini ifade etti.