Endonezya'nın Güney Tangerang Şehrinde Kovid-19 Aşısı Olmayı Bekleyen İnsanlar

GÜNEY TANGERANG, 29 Mart (Xinhua) — Hükümet, birinci, ikinci ve takviye Kovid-19 aşılarını olan kişilerin bu yıl Ramazan Bayramı'nda eve dönmeleri için seyahat etmesine izin verecek. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Xinhua / Sağlık