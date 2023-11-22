Endonezya'da Maymun Çiçeği Virüsü Vakaları Yayılıyor

CAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsü vakalarının beş vilayete yayıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Kamu Hizmetleri Bürosu Başkanı Siti Nadia Tarmizi, Salı günü yaptığı açıklamada, "Toplamda 51 teyit edilmiş vaka bulunuyor. Bunların 30'u iyileşti" dedi.

En fazla sayıda vaka, 38 vakayla özel bir vilayet olarak kabul edilen başkent Cakarta'da görüldü. Cakarta'daki vakaların 23'ü iyileşme kaydetti. Diğer vakaların ise 6'sı Batı Cava'da, 5'i Banten'de, 1 tanesi Riau'da ve 1 tanesi de Doğu Cava eyaletlerinde bildirildi.

Tarmizi, bazı vakalara insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) ve sifiliz (frengi) gibi başka hastalıkların eşlik ettiğini kaydetti. Öte yandan az miktarda aşı dozu bulunması da yeni vakaları önleme çalışmalarını kesintiye uğratıyor.

Endonezya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası, 13 Ekim'de çeşitli ülkelere seyahatten henüz dönmüş bir yolcuda tespit edilmişti.

Epidemiyoloji uzmanları, herhangi bir müdahale olmazsa vaka sayısının yılda 3.600'e çıkabileceği tahmininde bulunuyor.