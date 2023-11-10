Emet ilçesindeki kaplıcada ayak sallama yöntemi şifa arayanların ilgisini çekiyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan kaplıcada yer alan 'Ayak sallama' yeri, romatizma ağrılarına iyi geldiği söylenen sıcak suya bacaklarını sokan vatandaşların akınına uğruyor. Ücretsiz olarak hizmet veren bu alan, eklem romatizması, kemik erimesi, kas iltihapları ve ağrıları, asabi hastalıklar, spor yaralanmaları ve ruhsal hareket bozukluklarına iyi geldiği belirtiliyor.

Şifa için ayak sallıyorlar

Emet ilçesindeki kaplıcada bulunan 'Ayak sallama' yeri şifa arayanların akınına uğruyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesindeki kaplıcada bulunan 'Ayak sallama' yeri şifa arayanların akınına uğruyor.

Otel bölgesinde yer alan ve sıcaklığı 39 dereceyi bulan suya bacaklarını sokan vatandaşlar, romatizma ağrılarının geçtiğini söylüyor. Açık alanda derinliği 60 santimetreyi metreyi bulan aynı anda 20 kişinin girebildiği iki ayrı 'ayak sallama yeri' halka ücretsiz olarak hizmet veriyor. Emet ilçesindeki kaplıcaların eklem romatizması, kemik erimesi, kas iltihapları ve ağrıları, asabi hastalıklar, spor yaralanmaları ve ruhsal hareket bozukluklarına iyi geldiği belirtildi.

Emet'e İstanbul'dan geldiğini söyleyen Zuhal Baysal isimli vatandaş, "Kaplıcaya ben her yıl gelirim. Ayak sallama yeri özellikle romatizma rahatsızlığına büyük ölçüde şifa oluyor. Bu yıl gelirken aynı rahatsızlığa yakalanan komşum ile birlikte geldik" dedi.

Meryem Sanayici ise, "İnşallah burada şifa bulup İstanbul'a öyle deneceğim" diye konuştu.

Asım Ünlü ve Abdullah Öztürk de, kaplıca suyuna ayak sallayarak, damar sertliğine şifa bulmak istediklerini dile getirdiler.