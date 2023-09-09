Emekli Kıdemli Başçavuş Zeki Akpil Solunum Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki emekli Kıdemli Başçavuş Zeki Akpil, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Akpil'in cenazesi Yüzbaşılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Emekli Kıdemli Başçavuş Zeki Akpil solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Atatürk Mahallesi Ömer Çavuş Sokak'ta ikamet eden 82 yaşındaki emekli Kıdemli Başçavuş Zeki Akpil solunum yetmezliği sebebiyle vefat etti. Zeki Akpil'in cenazesi ikindi namazına müteakip Yüzbaşılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık