Elektronik Sigara Kullanan Gençlerde Solunum Yolu Hastalığı Riski Artıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, elektronik sigara kullanan gençlerin ve pasif içicilerin solunum yolu hastalığına yakalanma riskinin arttığı tespit edildi. Elektronik sigara kullanımının gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çeken araştırmacılar, bu durumun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

ABD'de bilim insanları, elektronik sigara kullanan gençler ile pasif içicilerin bronşit ve nefes darlığı dahil solunum yolu hastalığına yakalanma riskinin arttığını tespit etti.

Ohio State Üniversitesine bağlı hastanenin Tütün Araştırmaları Merkezi ve Güney California Üniversitesi (USC) Keck Tıp Fakültesinden araştırmacılar, elektronik sigara kullanımının gençlerin sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

2014-2018 dönemindeki araştırmada, yaklaşık 7 bin gencin son 30 gün içinde elektronik sigara, esrar veya normal sigara kullanımına ilişkin anket yapıldı.

Anket sonucunda, (ankete katılmadan önceki) son 30 gün içinde elektronik sigara kullanan katılımcılarda bronşit semptomlarının ortaya çıkma olasılığının kullanmayanlara kıyasla yüzde 81, nefes darlığı yaşama riskinin ise yüzde 78 daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmada, gençlerin, kendisinin ya da çevresindeki bir başkasının elektronik sigara kullanması fark etmeksizin, bronşit ve nefes darlığı dahil kalıcı solunum yolu rahatsızlığına yakalanma riskinin arttığı ifade edildi.

Elektronik sigara kullanımını esrar ve normal sigaradan bağımsız olarak inceleyen araştırmacılar, elektronik sigaranın insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, verilerin, elektronik sigara ürünlerinin satışına ilişkin düzenlemelerde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılardan Dr. Alayna Tackett, elektronik sigara kullanımının solunum rahatsızlığına ilişkin risklerin artmasıyla bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Gençler arasında elektronik sigara kullanımı artıyor

Elektronik sigara kullanımının gençler arasında giderek yaygınlaştığına işaret eden araştırmacılar, 2019'da bu oranın yüzde 25,7'ye ulaştığını bildirdi.

2022 verilerine göre, lise öğrencilerinin yüzde 14,5'i elektronik sigara kullanıyor.

Elektronik sigaranın, tatlandırıcılar ve vücuda zarar verdiği bilinen oksidan metaller de dahil akciğere zarar veren maddeler içerdiği biliniyor.

Araştırmanın sonuçları "Thorax" dergisinde yayımlandı.