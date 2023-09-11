Elazığ Özel Hayat Hastanesi'nde sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Elazığ Özel Hayat Hastanesi tuvaletinde baygın halde bulunan sağlık çalışanı, yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebi araştırılmaya devam ediyor.
Elazığ Özel Hayat Hastanesi tuvaletinde baygın halde bulunan sağlık çalışanı, yaşam savaşını kaybetti.
Olay, yaklaşık bir hafta önce Özel Hayat Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık çalışanı Mehmet A. (29), hastane tuvaletinde baygın halde bulundu. Hastanede ilk müdahalesi yapılan A., ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada bir haftadır yoğun bakımda tedavisi süren A., yaşam savaşını kaybetti. Ölüm sebebinin araştırılması için otopsi yapılan A., bugün Harput Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık