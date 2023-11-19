Elazığ'dan Şırnak'a gelen hasta, eş zamanlı ameliyatla sağlığına kavuştu

ŞIRNAK - Elazığ'dan Şırnak'a gelen kadın hasta, eş zamanlı Laparoskopik (kapalı) İsthmosel ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

Elazığ'da yaşayan Hatice Yalçındağ (40), tekrarlayan sezaryenlere bağlı olarak sezaryen kesi yerinde bir cepleşme, tünelleşmenin oluşması, uzun süren adet kanamaları, lekelenmeler, ara kanamalar, kronik kasık ağrıları, ilişki sonrası kanamalar, yine aynı şekilde yapışıklığa bağlı kronik kabızlık şikayetleri, hazımsızlık, idrar kaçırma, uzun süre idrar tutamama şikayetleriyle Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görev yapan Opr. Dr. Zeynep Usta Kurt'a başvurdu. Yalçındağ, tetkikler sonrası tek seansta eş zamanlı birden çok ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Opr. Dr. Zeynep Usta Kurt, hastaya Laparoskopik (kapalı) İsthmosel onarımı ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şırnak'ta 1 yılda 200'ü aşkın ameliyat gerçekleştirdiğini aktaran Kurt, Şırnak Devlet Hastanesinde yaklaşık 1 yıldır görev yaptığını, 1 yıllık süreçte 200'ü aşkın jinekolojik ameliyatı gerçekleştirdiğini belirterek, bunlardan biri de dün gerçekleştirdikleri Laparoskopik (kapalı) İsthmosel onarımı olduğunu dile getirdi.

Kurt, şöyle konuştu:

"Tekrarlayan sezaryenlere bağlı olarak, sezaryen kesi yerinde bir cepleşme, bir tünelleşmenin oluşması ve hastalarımızda uzun süren adet kanamaları, lekelenmeler, ara kanamalar, kronik kasık ağrıları, ilişki sonrası kanamalar, yine aynı şekilde yapışıklığa bağlı kronik kabızlık şikayetleri, hazımsızlık, idrar kaçırma, uzun süre idrar tutamama şikayetleri vardı. Burada yaptığımız muayenede mesanenin ileri derecede rahime yapışık olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda geçirilmiş sezaryenlere bağlı olarak eski sezaryen yerindeki 3 kez yapılan sezaryene bağlı doku iyileşmesinde bozukluk ve rahimde bir açıklık vardı. O açıklık olan kısmı İsthmosel olarak isimlendiriyoruz. Orayı Laparoskopik olarak onardık. Bağırsaklarına ve mesanesine ait olan yapışıkları karın içinde serbestleştirdik. İdrar kesesindeki sarkmayı da vajinal yoldan onarmış olduk. Eş zamanlı birden çok ameliyatı tek seansta gerçekleştirmiş olduk. Hastamız ameliyatının 1'inci gününde. Bu gün gayet iyi. Bugün ki takiplerinden sonra yarın taburcu edip, Elazığ'a göndermeyi düşünüyoruz."

Hasta Hatice Yalçındağ, dün ameliyat olduğunu, bu gün çok iyi olduğunu dile getirdi. Yalçındağ, "Hatta bugün gitmeyi de istedim. Doktorumuz, hayır dedi, biraz daha kalmanız gerekiyor. Yarın taburcu olacağım. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Zeynep doktora sahip oldukları için Şırnak'ın gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.