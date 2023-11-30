Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi Türk Kızılay'ına Kan Bağışı Desteği

Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi, Türk Kızılay'ına kan bağışı desteğinde bulundu.

Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi ve Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı programı gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, Halk Eğitim personeli, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerlerin katılımıyla kan bağışı kampanyasına destekte bulundu. Akşam saat 17.00'ye kadar sürecek kan bağışına en az 500 kişinin katılması planlanıyor.

Kan bağışında bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Bugün 30 Kasım itibariyle Halk Eğitim Merkezimizde yönetimimizden, kadrolu ve kadrosuz olarak çalışan usta öğreticilerimize kadar 500'ü aşkın personelimizle kan bağışı kampanyası başlattık. İnşallah bugün akşam 17.00'ye kadar bağış kampanyamızı devam ettireceğiz. Bunu bütün okullarımız ve öğretmenlerimize de yayarak bu katılımı daha da arttırmak niyetindeyiz. Kan bir gün değil her gün olan bir ihtiyaç. Özellikle bugünler de gündemde birçok sıkıntıyı gözlemliyoruz. Herkesin elinden bir şey yapmak geliyor. İmkanı olan yardımı gerçekleştiriyor. Elinden gelen yardımın dışında şu an da hastalara şifa olması açısından, mazlum topraklara derman olması açısından, yapacağımız en güzel şey kan vermektir" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 8 bin ünite kana ihtiyaç duyduklarını belirten Elazığ Türk Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Bu da yıllık 3 milyon ünite kana tekabül etmektedir. Bu bağışlarımızı sürekli ve gönüllü bağışçılarımızdan temin ederek Türkiye'deki kan ihtiyacını Türk Kızılay'ı olarak karşılamaya çalışıyoruz. Bugün de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Halk Eğitim usta öğreticileri tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kan bağışı kampanyamıza çok yoğun bir katılım var. tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü olarak kent genelinde farklı faaliyetleri olduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Bugün de farklı bir etkinlikle kan bağışına destek vermek amacıyla merkez binamızda kan bağışı kampanyası düzenledik. Kurumumuzda çalışan kadrolu personel, yönetici ve usta öğreticilerimizin katılımıyla bu kampanyaya destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduk. Kızılay'ın kampanyasında duyurduğu 'Kan bağışı hayat kurtarır' ilkesiyle biz de toplumsal duyarlılığa teşvik etmek için kampanyamızı düzenledik" diye konuştu. - ELAZIĞ