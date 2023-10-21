Elazığ'da engelli oğlunun bakım ve engellilik maaşı kesilen anne yardım istiyor. Zihinsel engelli çocuğuna bakmakta zorlanan iki çocuk annesi Kudret Demirdağ çocuğuna bakabilmek için çalışıyor. Kazancının geçinmelerine yetmediğini ifade eden anne Demirdağ, "Çocuğum doğuştan engelli. Engelli maaşı alıyorum. Sürekli maaşını kesiyorlar. Tekrar çıkartmak için aylarca uğraşıyorum. Benim çocuğumun engelli olduğunu herkes biliyor. Devlet yetkililerinden bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

Elazığ'da yaşayan ve 3 çocuğundan biri doğuştan engelli olan Kudret Demirdağ kendi imkanları ile açtığı işyerinde engelli çocuğuna bakmaya çalışarak yaşam mücadelesi veriyor. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde engelli çocuğunun raporunu yetersiz olarak verdiklerini ifade eden Demirdağ, Fırat Üniversitesinden gelecek sonucu bekliyor.

"MAĞDUR OLAN BENİM AMA KAYBEDEN DE BENİM"

Kudret Demirdağ şunları söyledi:

"İş ortamında bakıyorum Yusuf'a. Ben de, o da perişanız. Yemek yapıyorum satıyorum. Kızım bana dedi Yusuf'un raporunu yeniletmeliyiz. Ben de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden gün aldım. Ondan sonra heyete koydum. Aklımın ucuna gelmezdi, çocuğuma yetersiz raporu verecekleri. Kızım aradı, çocuğa yetersiz raporu verildiğini söyledi. Hem sakatlık maaşını, hem de bakım maaşını kestiler. Sakatlığı kabul ettiler, bakıma muhtaç değil dediler ama benim çocuğum şeker hastası, çocuğun eli ayağı felçli, bir gözü kör tamamen ışık yok. Çocuğum araba kazası geçirdi. Eli ayağı kötü. Çocuğum keşke bakıma muhtaç olmasaydı, ben bu devletten maaş istemezdim. Bu bir kere değil. ya bütün engellilerin maaşının hepsini kessinler ya da oğlumun maaşını düzenli bir şekilde verecekler çünkü artık ben koşturmaktan yoruldum. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yetersiz raporu verdikleri için 3 kere çocuğum heyete girdi. Çocuğum koah hastası, Nefesleri kesiliyor, yatırıyorum. Durumu düzeldiği an baş edemiyorlar, koca şehir hastanesi bir çocukla baş edemiyor, aynı gün taburcu ediyorlar ama bana da yetersiz raporu veriyorlar. İtiraz hakkımı kullandım Fırat Üniversitesi'ne gittim.

"ŞEHİR HASTANESİ RAPOR VERMEDİ, FIRAT ÜNİVERSİTESİNE GİTTİK"

Fırat Üniversitesi Malatya'ya sevk etti. Defalarca Malatya'ya gittim. Bir bayan olarak zorlanıyorum. Eşim yok, arabam yok. Sıkıntı yaşıyorum. Çocukla baş edemiyorum. Ben de Fırat Üniversitesi'nde heyete koydum. Doktorlar şoka girdi bu çocuğa nasıl bu rapor verilmiş diye. Fethi Sekin Şehir Hastanesi nice insanı mağdur ediyor ben biliyorum. Onlar rüşvetle sağlam insanı araştırabiliyorlar. Nice sağlam insana rüşvetle rapor veriyor. Nice mağdur insanı da mağdur ettiğini ben biliyorum. Benim annem, komşum, köylüm ve Yusuf'a yetersiz raporu verdiler. Bu dört insan da bakıma muhtaç insanlar. Gelip bakabilirler. Biz sahte iş yapmadık, sahte rapor çıkartmadık. Çocuk ortada ama lütfen sayın Cumhurbaşkanım, benim mağduriyetimi giderin. Bunu istiyorum. Keşke çocuğum hasta olmasaydı, ben de maaş istemeseydim. ya düzenli olarak çocuğumun maaşını bağlayacaklar ya da benim çocuğum gibi bütün engellilerin maaşını kesecekler. Ben yoruldum."