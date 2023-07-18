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Elazığ'da dut toplamak için ağaca çıkan kişi düşerek yaralandı

Sağlık Haberleri

Hicret Mahallesi Ali Hazar Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan ağaca dut toplamak için çıkan Yunus Ersöz, bastığı dalın kırılması sonucu beton zemine düşerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ersöz, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da dut toplamak için ağaca çıkan kişi düşerek yaralandı.

Hicret Mahallesi Ali Hazar Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan ağaca dut toplamak için çıkan Yunus Ersöz, bastığı dalın kırılması sonucu beton zemine düşerek, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ersöz, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Sağlık

Elazığ Sağlık Haberler

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