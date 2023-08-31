Elazığ'da balkondan düşen down sendromlu çocuk yaralandı
Elazığ'da yaşayan 14 yaşındaki down sendromlu çocuk, apartmanın balkonundan düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da balkondan düşen 14 yaşındaki down sendromlu çocuk yaralandı.
Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan Batuhan K, apartmanın bahçesini izlediği sırada dengesini kaybederek 2. kattaki balkondan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Down sendromlu olduğu öğrenilen çocuk, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Sağlık