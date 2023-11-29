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EL Gazze'den çıkarılan hastalar Ankara'ya getiriliyor

29 Kasım 2023 15:19 Son Güncelleme: 15:21 Abone Ol

EL Gazze'den çıkarılan kanser ve ortopedi hastalarıyla birlikte 7 aylık yaralı bir bebek Ankara'ya getiriliyor. Hastalar, Türkiye'den getirilen uzman sağlık personeli tarafından takip edilecek ve Sağlık Bakanı tarafından karşılanacak.