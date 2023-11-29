EL Gazze'den çıkarılan hastalar Ankara'ya getiriliyor
EL Gazze'den çıkarılan kanser ve ortopedi hastalarıyla birlikte 7 aylık yaralı bir bebek Ankara'ya getiriliyor. Hastalar, Türkiye'den getirilen uzman sağlık personeli tarafından takip edilecek ve Sağlık Bakanı tarafından karşılanacak.
EL Gazze'den çıkarılan aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla refakatçilerini Ankara'ya getirecek uçak, El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.
El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçaklara yerleştirildi.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 7 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.
Ankara'da Etimesgut Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılayacak.
Hastalar daha sonra Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde tedavi altına alınacak.