Egzersiz Yoğunluğunun Artırılması Ölüm Riskini Azaltıyor

YENİ bir araştırma, egzersiz yoğunluğunu artırmanın ölüm riskini azalttığını gösteriyor.

İsviçre'deki Basel Üniversitesi ve İngiltere'deki Leicester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, egzersiz yoğunluğunu artırmak, egzersiz süresinden daha etkili olabilir.

Araştırmada, ABD'de 7 bin 518 yetişkinden üç yıl boyunca alınan fitness verileri incelendi ve dört yıl boyunca da ölüm oranları takip edildi. Sonuçlar, daha yoğun yapılan fiziksel aktivitenin, erken ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Basel Üniversitesi'nden Fabian Schwendinger, "Yüksek yoğunluk, kardiyovasküler sistemi daha fazla uyarıyor. Bu tür aktiviteler, damar fonksiyonlarını ve kardiyorespiratuvar zindeliği artırıyor" dedi.

Schwendinger, çalışmalarının en büyük avantajlarından birinin, çok farklı seviyelerde fiziksel uygunluk ve sağlık durumuna sahip insanları kapsaması olduğunu vurgulayarak, "Bu da demek oluyor ki herkes, yoğunluğun ölüm oranını azaltabileceği bilgisinden faydalanabilir" diye konuştu.

Çok fazla zorlayıcı egzersizin yarardan çok zarar getirebileceğini aktaran Schwendinger, "İnsanların çok yoğun antrenman yapması, kendilerini tamamen tüketmesi daha uzun yaşamaları gerektiği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.