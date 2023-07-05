Eğriçayır Yaylası'nda Anti Mikrobiyal Tescilli Balın İlk Hasadı Yapıldı

Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından tescillenen Eğriçayır Yaylası balının ilk hasadı gerçekleştirildi. Total Anti Mikrobiyal Aktivite değerine sahip olan bu bal, Türk arıcılığında bir ilke imza atmaktadır. Arıcılar, özenle maskelerini takarak ve körükler yakarak kovanlardan ballı petekleri alarak sağım işlemini gerçekleştirdi. Eğriçayır Yaylası balı, dünya çapında tanınan ve en iyi bal olarak seçilen bir üründür. Türk arıcılığı adına gurur duyulmaktadır.

Eğriçayır Yaylası'nda Anti Mikrobiyal Tescilli balda ilk hasat

TA değerine sahip olduğu tescillenen Eğriçayır Yaylası balının ilk hasadı için arı maskeleri giyildi, körükler yakıldı, kovanlarının içerisinden ballı petekler bir bir alınarak sağım yapıldı

MERSİN - Kıvrım kıvrım akan menderesleri, bin bir çiçekten oluşan doğası ile şifa kaynaklı 'Eğriçayır Yaylası Bal'ının hasadı başladı. Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde n Prof. Dr. Mahir Turhan ve Arıcı Celal Çay'ın birlikte yürüttüğü çalışma ile Türk Arıcılığında, Total Anti Mikrobiyal Aktivite değerine sahip olan ilk bal olma özelliğine sahip olan balın hasadı ise özenle yapılıyor.

Dünya Arıcılık Örgütü tarafından, 'Dünyanın en iyi balı' seçilen ve Total Anti Mikrobiyal Aktivite sahip olduğu tescillenen Eğriçayır Yaylası balının ilk hasadı için arı maskeleri giyildi, körükler yakıldı, arı kovanlarının içerisinden ballı petekler bir bir alındı. 300 yıllık bir arıcılık geleneğinin temsilcisi olan arıcı Celal Çay, peteklerin sırlarını özenle alarak sağımını özenle sağladı. Milyonlarca arının doğal ortamda ürettiği ballar, hem ülke içinde hem de yurt dışında satılmak üzere hazırlanmaya başlandı.

Türk arıcılığı adına gururlu olduklarını ve yılın ilk balını hasat ettiklerini için mutlu olduklarını belirten arıcı Celal Çay, " Eğriçayır Yaylası'nda 300 yıldır aile olarak arıcılık yapıyoruz. Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz bal dünyada nadir bulunan Toplam Anti Mikrobiyal Aktivite değeri bulunan ballar arasında seçildi. Bu sebeple biz çok mutlu ve gururluyuz. Türk arıcıları olarak Anadolu yaylarında en iyi balı üretip vatandaşlarımızın taleplerini karşılama içerisindeyiz. 2023 yılının ilk hasadına başladık, inşallah tüm arıcılarımız için verimli bir yıl olur" diye konuştu.

"Türk Ballarının Şifa Özelliği"

Eğriçayır Yaylası balının Total Anti Mikrobiyal Aktivite değerine sahip olduğunu tescilleyen Prof. Dr. Mahir Turhan'da balın şifa özelliğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Turhan, "TA değeri yani Toplam Aktivite Değeri balların şifa özelliğini gösteren bir değerdir. Bal tüketilirken dikkat edilmesi konulardan biri balın gerçek olup olmadığı, diğeri güvenilirliği, üçüncü faktör ise şifa değeridir. Bir bal gerçek olabilir, güvenilir olabilir ama her balın şifa değeri aynı değildir. 'TA' değeri yüksek olan balların şifa değeri yüksektir. TA değerinin yüksek olması yalnızca şifa değerinin yüksek olması değil aynı zamanda doğal bal arayan vatandaşlarımız içinde bir yardımcı unsurdur. Bu değerin yüksek olması onun doğal olduğunun göstergelerinden birisidir. Allah'ın bir lütfu olarak, bu topraklar bal açısından çok zengindir. Bu zenginlik içerisinde 'Bu topraklarda niçin 'TA' değeri olmayan bal olmasın' inancıyla hareket ettik. Eğriçayır ballarında yaptığımız 'TA' taramaları çalışmaları bu inancımızı doğruladı" diye konuştu.