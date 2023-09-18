- Eğlenerek nefes almayı öğreniyorlar

NEVŞEHİR - Nevşehir'de özel nefes terapi merkezi uyguladığı eğlenceli seanslarla insanlara doğru ve sağlıklı nefes almayı öğretiyor.

Nefes eğitmeni Zehra Yaman; eğitime gelen kişilere önce nefesin ne olduğunu anlatıyor, daha sonra çeşitli egzersizler ile doğru ve sağlıklı nefes almayı öğretiyor. Çeşitli aktivitelerin de yer aldığı nefes eğitiminde katılımcılar, günlük yaşamlarında nasıl doğru nefes almayı öğreniyor. Sürekli nefes terapisine katılan Zeliha Şahin; "Nefes terapilerine katıldığımda, her defasında farkı şeyler yaşıyorum. Bu gün en zorlandığım seanslardan birisi. Nefes, bence kendim. Çünkü seansa farklı bir niyet ile başladım. Ama gittiğim nokta çok farklı bir yer oldu. Ben içimde yönlendiriliyormuşum, onu fark ettim" dedi. İlk defa nefes seansına katıldığını söyleyen Dihan Yeliz Cinur da yaptığı açıklamada; "İlk başta ortama çok zor adapte oldum. Nefesler ve müzik rahatsız etti. Bir an yapamayacağımı düşündüm. Daha sonra nasıl başlayıp, bittiğini anlamadım" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır nefes seanslarına ve eğitimlerine devam ettiklerini söyleyen Nefes Terapi Eğitmeni Zehra Yaman, nefesin hayatta en çok ihtiyaç duyulan şey olduğunu söyledi. Yaman; "Nefesi hatırladığımızda gerçekten yaşamaya başladığımız anı hatırlatıyor. Nefes bir derya deniz, bu konuda aktaracak çok şey var. Nefesi benliğimiz ile özümüz ile birleştirdiğimizde, nefesi duygulara ve zihnimize aktardığımızda kendimizi buluyoruz. Nefesimizi koruduğumuz zaman yaşamaya başlıyoruz" dedi.

Nefesin yaşam anlamına geldiğini söyleyen Nefes Eğitmeni İsmet Erdoğmuş ise; hayatın nefesle başladığını ve nefesle biteceğini söyledi. Erdoğmuş; "Nasıl nefes alıyorsak, öyle yaşıyoruz. Onun için açık bir nefes, bağlantılı bir nefes çok önemli. Nefes şifa demek" şeklinde konutu.