Ege bölgesinde ilk... 4 hasta aynı gün robotik radikal prostat ameliyatı oldu

İZMİR Medicana International İzmir Hastanesi, Ege Bölgesinde ilk kez 4 hastaya aynı günde robotik radikal prostat ameliyatı gerçekleştirdi. İstanbul, İzmir ve çevre illerden gelen 4 hasta, 48 saat içerisinde ayağa kalkarak taburcu edildi.

Medicana International İzmir Hastanesinden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak; İstanbul, İzmir ve çevre illerden gelen 4 hastaya aynı günde robotik radikal prostat ameliyatı uyguladı. Fikret Ergönül, Mehmet Baltılı, Zahit Sancak ve Ali Gündoğdu isimli hastalar, kapalı yöntemle yapılan robotik cerrahi sonrası 48 saat içerisinde taburcu edildi. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, robotik cerrahinin geleneksel açık cerrahiye göre hem operasyonda hem de ameliyat sonrası iyileşme sürecinde daha avantajlı bir yöntem olduğunu vurguladı.

Aynı günde ameliyat oldular

Doç. Dr. Çakmak, "Robotik cerrahi yaygın yapılan bir işlem ancak bir gün içerisinde birden fazla hastada uygulanması çok sık karşılaşılan bir durum değil. Deneyimli ve tecrübeli ekiplerin olduğu yerlerde yapılabiliyor. Medicana International İzmir Hastanesinin Ege Bölgesinde öncü ve lokomotif olma durumu mevcut. İlklerin hastanesiyiz ve 4 robotik radikal prostat ameliyatının da aynı günde olması Ege Bölgesinde bir ilk. İstanbul'dan, İzmir'den ve civar illerden gelen 4 hastamızın robotik prostat tümörü ameliyatını aynı günde gerçekleştirdik ve 48 saat sonra 4 hastamız taburcu olacak sağlık durumuna ulaştı" dedi.

"458 hastaya robotik cerrahi yapıldı"

Geleneksel açık cerrahiye göre hastaların çok daha çabuk ayağa kalkabildiğini ifade eden Çakmak, "Çünkü çok daha kısa kesilerden karın içine girilebildi. Çok daha az ağrı hissedip çok daha çabuk taburcu edilecek konuma geldiler. Prostat, leğen kemiğinin içerisinde çok diplerde olduğu için geleneksel açık cerrahi zordur. Robot ise karın içerisinde ufak deliklerden derinlerde daha rahat çalışmamızı sağlıyor. Hem operasyon sırasındaki başarısı hem de operasyon sonrasında hastaya yansıyan idrar tutabilme ve cinsel fonksiyonların devamı gibi faktörler bakımından robotik cerrahi, açık cerrahiye göre çok daha başarılı. Hastanemizde bugün itibariyle 458 hastaya robotik cerrahi yapıldı. Ürolojinin yanında genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi ameliyatlar da robot ile yapılabiliyor" diye konuştu.

"Rahatça ayağa kalkıp yürüyebiliyorum"

Operasyon geçiren hastalardan 63 yaşındaki Fikret Ergönül, "Belirtiler oluşunca Soma'da bir hastanede kan tahlili yaptırdım ve ardından İzmir'de bir hastanede MR çekildi. Kötü huylu tümörler tespit edildi. Biyopside alınan 22 parçadan 7'sinde kanser tespit edildi. Açık ve kapalı ameliyat yöntemlerini karşılaştırdım. Açık ameliyatta ameliyat sonrası iyileşme sürecinin uzun sürdüğünü öğrendim. Daha kısa sürede ayağa kalkmak için ameliyatımı robotik cerrahi ile olmaya karar verdim. Şu an gayet iyiyim. 2 gün önce ameliyat oldum, şimdi rahatça ayağa kalkıp yürüyebiliyorum" sözlerine yer verdi.

"Kapalı yöntem daha konforlu"

59 yaşındaki Mehmet Baltılı, "Uzun zamandır hastalığım sebebiyle araştırma yapıyordum. Çok doktora gittim ama hiçbiri tatmin etmedi. Açık ameliyatta uzun vadeli bir iyileşme süreci var. Kapalı yöntem daha konforlu. En sonunda Özgür Bey'e ve ekibine güvendik. Doğru karar verdiğim inancındayım. Şu an sağlıklı durumdayım" derken, 61 yaşındaki Ali Gündoğdu ise "Hastalığımı ve tedavisini çok araştırdık. Özgür Hoca'ya yurt dışından da hastaların geldiğini duyduk. Sağlığım için bu ameliyatı olmaya karar verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.