Ege Bölgesi'nde Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde sıcak hava dalgası etkisi bekleniyor. Manisa, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla'da rekor hava sıcaklıkları ölçüldü. Vatandaşlar sıcak çarpmalarına karşı uyarıldı.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki illerin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin açıklanmasının ardından rekor hava sıcaklıklarının beklendiği Manisa'da termometreler 45, İzmir ve Aydın'da 40, Çanakkale ve Muğla'da 38, Balıkesir'de ise 37'yi gösterdi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, vatandaşları sıcak çarpmalarına karşı uyararak, Sıcak çarpması hiç farkında olmadan çok ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp krizi, hipertansiyon, ivme, beyin kanaması riski artıyor dedi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıktı. Rekor değerlerin beklendiği Manisa'da termometreler 45, İzmir ve Aydın'da 40, Çanakkale ve Muğla'da 38, Balıkesir'de ise 37'ye dereceyi gösterdi. İzmirlilerin buluşma noktalarından biri olan Alsancak Kordon Boyu boş kaldı. Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgeye sığındı. Sıcak havadan bunalan çocuklar, süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı. Manisa, Aydın ve Çanakkale'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmayınca kent meydanları, çocuk parkları, cadde ve sokaklar boş kaldı.

MANİSA'DA VATANDAŞLARDAN ŞEMSİYELİ ÖNLEM

Manisa'da bazı vatandaşlar kent meydanındaki çeşmelerde serinlemeye çalışırken, bazıları da şemsiye ile dışarı çıktı. Yurt dışında yaşayan ve her yıl tatil için Manisa'ya gelen Fatih Hirmüz, Çok bunaltıcı sıcak var. Yurt dışında yaşıyorum, oralar serin. Yazın Manisa'ya geliyorum, orada serinliğe alıştığım için burada yazın yaşamak bana çok zor geliyor dedi. Vatandaşlardan Murtaza Akar ise Bu yıl sıcaklar inanılmaz derecede yüksek. Kavurucu yaz sıcakları devam ediyor. Umarım serin günlere kavuşuruz. Sıcaklara yakalanmamak için gündüz dışarıya çıkmamaya ve özellikle iş yerlerimizde durmaya özen gösteriyoruz ifadelerini kullandı.

'CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR'

Aniden yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle sıcak çarpmasına ilişkin uyarılarda bulunan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, 'Bugünler gerçekten çok kritik. Aslında bedenimiz bu hava değişimlerine uyum sağlayabilecek donanıma sahip. Sıcağa karşı uyum sağlayabiliyor ancak çok hızlı değişimlere kolay uyum sağlayamayabiliyor. Kronik hastalığı olanlar, risk grubu içinde olanlar, hamileler, çocuklar, açık alanda çalışanlar, nöbet tutan askerler, polislerin daha özenli davranması gerekiyor. Açık havada bulunanların daha dikkatli olması gerekiyor. Sıcak çarpması hiç farkında olmadan çok ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp krizi, hipertansiyon, ivme, beyin kanaması riski artıyor. Önceki yıllarda da sıcaklığın neden olduğu trafik kazası, yüksekten düşme, kafa travması gibi durumlarda yaşanan artış, bu yıl da artacak dedi.

'TERLEDİĞİMİZDE VÜCUT SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜYORUZ'

Terlemenin sağlıklı olduğunu belirten Uzm. Dr. Rodoplu, 'Terlediğimizde vücut sıcaklığını bir derece düşürüyoruz bu nedenle terlemekten korkmayalım asıl terleme durduğunda, terleme mekanizması bozulduğunda arıza başlıyor. Sıcak çarpmasının ilk belirtilerine bakıldığında dilimiz damağımız kuruyor, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, bayılma hissi, bulantı görülüyor. Eğer risk grubundaysak kalp krizi geçirebiliriz. Sonraki aşamada ayakta duramayacak hale geliyoruz ve bayılabiliriz. Belirtiler hafiften ağıra doğru gidiyor. Kusma, nöbet geçirme, his kaybı, koma ve ölümle sonuçlanan tablo oluşuyor. Bugünlerde risk grubunda iseniz 10 ila 15 saatleri arasında çıkmayınız. Risk grubu altındaki kişiler bu günlerde konuyu değerlendirip çalışma saatlerini değiştirebilirler. Güneş ışınlarının direkt geldiği saatlerde açık alanda çalışanların dikkat etmesi gerekiyor. Çıkmak zorunda olanlar şapka, güneş koruyucuyla korunarak açık renkli, bol kıyafetleri tercih etmeliler. Bugünlerde 3 litre suya ihtiyacımız var. Eğer açık alanda çalışıyorsak 5 litre suya ihtiyacımız var ifadelerini kullandı.