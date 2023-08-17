Efeler Belediyesi sağlık alanındaki 4 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

AYDIN - Efeler Belediyesi, son 4 yılda sağlık alanında yaptığı çalışmalarla da dikkat çekerek, pandemi sürecinde 5 milyon 962 bin 55 adet hijyen ürünlerini ücretsiz dağıttığını sorumluluk sahasında kalan vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği birçok sosyal projeyle de vatandaşlara dokunduklarını kaydetti. Efeler'i "Marka Kent" yapmak için çalışmalara aralıksız devam eden ettiklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçe genelinde gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik hizmetlerine de dikkat çekti.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 4 yılda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sunan Efeler Belediye paylaşımında, "Efeler'de yaşayan özel öğrencilerin ikinci evi olan Otizm Yaşam Merkezi 2021 yılın Aralık ayında hizmete açıldı. Bölgenin en detaylı merkezi olan ve çevre illerden gelen talepleri de karşılayabilen proje, 400 otizmli bireye hizmet verebiliyor. Koronavirüs pandemisinde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu, maske ve dezenfektan başta olmak üzere 5 milyon 962 bin 55 adet çeşitli hijyen ürünleri, Efeler halkına ücretsiz dağıtıldı. Bunun yanı sıra kent sınırları içinde bulunan özel ve resmi kurumlar ile iş yerleri haftalık ve aylık periyotlarda 25 bin 500 kez dezenfekte edildi. İlçe sakinlerinin, muayene, pansuman, enjeksiyon ile tansiyon ve şeker ölçüm ihtiyaçlarını karşılayan ekipler bu çerçevede 4 bin 697 işlem gerçekleştirdi. Mevsimsel etkenler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ülke genelinde artan sivrisinek sorununu çözmek için geniş bir çalışma yürütüldü. Kent zararlıları olarak tanımlanan, halkın sağlığını ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi vektörlere karşı mücadele çerçevesinde ekipler, 33 adet yeni ilaçlama cihazı ile ilçe sınırları içerisinde 520 tur atıldı. Yürütülen titiz faaliyetlerin yanı sıra çeşitli alanlarda vatandaşlardan gelen 40 bin 102 talep karşılandı" ifadelerine yer verildi.