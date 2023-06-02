Edremit'te sivrisinek ile mücadeleye hız verildi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşerelerin üremesine müsait olan noktalarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama çalışmalarını kentin her mahallesinde sürdürüyor. Sineklerin üreme alanları olan yeşil alanlar, rögarlar, kanallar, bataklık, sulak alanlar ve derelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Yaz sezonunda vatandaşların rahat bir sezon geçirmeleri için Akçay ve Altınkum Mahallesi'nde çalışan belediye ekipleri herhangi bir sorun yaşanmaması için rutin denetimlerini de ihmal etmiyor. Sağlıklı ve mutlu bir kent için çalıştıklarını belirten yetkililer periyodik çalışmaların belirlenen program dahilinde yaz sezonu boyunca da uygulanacağını ifade etti.