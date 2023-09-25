Edremit'te Kanyondan Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyondan düşerek yaralanan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyondan düşerek yaralanan bir kişiyi itfaiye düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Şahinderesi kanyonunda dengesini kaybederek yüksekten düşen S.Ç.'nin kolu kırıldı ve diz kapağı çıktı. Yaralanan S.Ç. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit itfaiye Grup Amirliği arama kurtarma timi tarafından düştüğü alandan çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. S.Ç. Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR