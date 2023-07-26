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Edremit'te Alkolden Fenalaşan Kişiye Cankurtaran Ekipleri Müdahale Etti

Sağlık Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, alkolden fenalaştığı ileri sürülen bir kişiye cankurtaran ekipleri yardım etti. Olay yerine polis ekipleri de geldi. Kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, alkolden fenalaştığı ileri sürülen kişinin yardımına cankurtaran ekipleri koştu.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Altınkum sahilinde aşırı alkol aldığı ileri sürülen bir kişinin fenalaştığını görenler, durumu hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerine bildirdiler. 112 Acil'den yardım istenirken, olay yerine polis ekipleri de geldi. Cankurtaranlar ilk müdahaleyi yaparken, adı öğrenilemeyen kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Balıkesir Edremit Sağlık Haberler

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