Edremit'te Alkolden Fenalaşan Kişiye Cankurtaran Ekipleri Müdahale Etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, alkolden fenalaştığı ileri sürülen bir kişiye cankurtaran ekipleri yardım etti. Olay yerine polis ekipleri de geldi. Kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.