Edremit Belediyesi, Sivrisinek ile Mücadeleye Hız Verdi

Edremit Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşere popülasyonunda görülecek artışın önüne geçebilmek üzere ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmalarını kentin bütün mahallelerinde sürdürüyor. Sineklerin üreme alanları arasında yer alan yeşil alanlar, rögarlar, kanallar, bataklıklar, sulak alanlar ve derelerde çalışmalar yoğunlaştırılıyor. Çalışmalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.