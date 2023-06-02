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Edremit Belediyesi, Sivrisinek ile Mücadeleye Hız Verdi

Sağlık Haberleri

Edremit Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşere popülasyonunda görülecek artışın önüne geçebilmek üzere ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmalarını kentin bütün mahallelerinde sürdürüyor. Sineklerin üreme alanları arasında yer alan yeşil alanlar, rögarlar, kanallar, bataklıklar, sulak alanlar ve derelerde çalışmalar yoğunlaştırılıyor. Çalışmalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Edremit Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşere popülasyonunda görülecek artışın önüne geçebilmek üzere ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmalarını kentin bütün mahallelerinde sürdürüyor. Sineklerin üreme alanları arasında yer alan yeşil alanlar, rögarlar, kanallar, bataklıklar, sulak alanlar ve derelerde çalışmalar yoğunlaştırılıyor. Çalışmalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Kaynak: ANKA / Sağlık

Edremit Belediyesi Sağlık Haberler

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