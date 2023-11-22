Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı: Diş hekimi olmayanların ticaret amaçlı kuruluşlarda ortaklık yapmasının önüne geçin

Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, diş hekimi olmayanların ticaret amaçlı ağız diş sağlığı kuruluşlarında ortaklık yapmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ihtiyaç fazlası yeni diş hekimliği fakülteleri açılmaması ve kamuda çalışan diş hekimlerinin özlük haklarının düzenlenerek halkın sağlık hizmetlerinin daha iyi şartlarda almasının sağlanması çağrısında bulundu.

Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, "Diş hekimi olmayanların, ticaret amaçlı ağız diş sağlığı kuruluşlarında ortaklık yapmasının önüne geçin. İhtiyaç fazlası yeni diş hekimliği fakülteleri açarak ülke kaynaklarımızı boşa harcamayın. Kamuda çalışan diş hekimlerimizin özlük haklarının gerçeklere uygun olarak düzenleyin ve halkımızın sağlık hizmetlerinin daha iyi şartlarda almasını sağlayın" dedi.

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Edirne Diş Hekimleri Odası tarafından bugün Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, diş hekimi olacak öğrencilerin yaşadığı sorunlara değindi.

"DİŞ HEKİMLERİNE YEŞİL PASAPORT VERİLMESİNİ SAĞLAYIN"

Kolcular, şunları kaydetti:

"Sayın YÖK başkanı ve YÖK üyeleri bu talepleri artık biz söylemiyoruz, biz söylediğimizde duymadınız. Size artık 12. Kalkınma Planı'nı hazırlayan birimler söylüyor. Size 'eğitimin niteliğini arttırın' diyor. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz; diş hekimi muayenehanesinde bir diş hekiminin yanında bir diş hekiminin çalışabilmesinin önünü açın. İstihdamı arttırmak açısından yeni mezun diş hekimlerinin iş bulması açısından bu çok önemlidir.Diş hekimi olmayanların, ticaret amaçlı ağız diş sağlığı kuruluşlarında ortaklık yapmasının önüne geçin. İhtiyaç fazlası yeni diş hekimliği fakülteleri açarak, ülke kaynaklarımızı boşa harcamayın. Kamuda çalışan diş hekimlerimizin özlük haklarının gerçeklere uygun olarak düzenleyin ve halkımızın sağlık hizmetlerinin daha iyi şartlarda almasını sağlayın. Sigorta ve BAĞ-KUR'dan emekli olmuş diş hekimlerinin emekli aylıklarını hak ettiği seviyeye getirin. İlave ve ek ödemeleri verin. Meslekte belirli bir süre geçirmiş diş hekimlerimize bazı mesleklerin alabildiği gibi yeşil pasaport verilmesini sağlayın."