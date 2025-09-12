Edirne Devlet Hastanesinde QR Kodlu Temizlik Uygulaması Başlatıldı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için "QR Kod Temizlik Uygulaması" hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, tuvaletleri kullanan vatandaşlar eksik gördükleri hizmetleri cep telefonlarıyla QR kod okutarak ilgili birimlere bildirebiliyor.

Uygulamada "temiz", "az temiz", "kirli" ve "peçete yok" seçenekleri bulunuyor.

Vatandaşların yaptığı bildirimler anında temizlik personeli ve yöneticilere ulaşıyor.

Gelen uyarı üzerine görevliler rutin temizlik süresini beklemeden harekete geçiyor, tuvaletin hijyenini sağlıyor ve eksik malzemeleri tamamlıyor.

Uygulama sayesinde hasta ve çalışan memnuniyeti artarken hijyen standartları en üst seviyede tutuluyor.

Temizlik talebine anında cevap veriliyor

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine hastane tuvaletlerindeki hijyen şartlarına yönelik geri bildirim yönteminin uygulanmaya başladığını söyledi.

Teknolojiden faydalanarak yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Yıldırım, "Tuvaleti ve lavaboyu kullanan vatandaşımız, telefonunu orada bulunan QR kodu okutup tuvaletin, temiz, kirli, az kirli ya da peçetesinin bulunmadığını bize geri bildiriyor. Eğer 'kirli' ya da 'peçete yok' uyarısını seçerse hastanemizin ilgili yöneticilerine ve o tuvaletten sorumlu personelimize anında bildirim düşüyor." dedi.

Yıldırım, hastanede gerekli hijyen ve temizlik şartlarının oluşması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Gelen bildirimin ardından görevlilerin harekete geçtiğini anlatan Yıldırım, "Hızlı bir şekilde uyarının geldiği tuvalete gidiliyor. Temizleniyor ya da peçete eksiği yerine getiriliyor. Çok güzel bir sistem." diye konuştu.

"Anında sorun çözülmüş oluyor"

Yıldırım, hasta ve çalışanların uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Temizlik koşullarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Zaten düzenli temizlediğimiz ve bakımlarını yaptığımız alanları artık daha hızlı ve etkin temizleyebiliyoruz. Teknolojiden faydalanarak hasta memnuniyetini artırmaya çalışıyoruz.

Uygulamayı kullanmaya başladığımız günden beri 37 bildirim geldi. Bunların yüzde 80'ine yakını olumlu bildirimlerdi. Geri kalanı ise temizlenmesi ya da peçetesinin eksik olduğu yönündeydi. Vatandaşlar çok memnun çünkü anında sorun çözülmüş oluyor."